Chi è Andrea Berton, lo chef italiano re indiscusso del brodo

Come Davide Oldani e Carlo Cracco, ancheè un Marchesi boys. Iniziò la sua carriera in quella fucina di talenti che fu il ristorante di Gualtiero Marchesi in Via Bonvesin de la Riva a Milano. Fu lì che cominciò la sua scalata verso la vetta della ristorazione. Nato nel 1970 in Friuli, il “gigante” (per la sua altezza) della cucina italiana, dopo l’esperienza dal maestro scelse di formarsi nei migliori ristoranti d’Italia come Enoteca Pinchiorri a Firenze, ma anche quelli del mondo come Mossiman’s a Londra e il Louis XV di Montecarlo sotto l’egida di un altro grande maestro, Alain Ducasse.Dopo la formazione, il lavoroCol tempo sono iniziati ad arrivare anche i primi riconoscimenti:ottenne la prima stella Michelin durante la guida della cucina di Taverna di Colloredo di Monte Albano che prese in mano fra il 1997 e il 2001.