Caso Stormy Daniels: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non andrà in carcere ma la condanna resta valida

to nel maggio scorso da un tribunale di New York per una serie di pagamenti non dichiarati alla pornostar, noninma sarà il primoa entrare in carica con la fedina penale macchiata. La decisione annunciata oggi dal giudice Juan Merchan prevede che, malgrado la, aleletto non sarà comminata neanche una multa.La sentenza, letta oggi in aula dal giudice di New York alla presenza di(che era collegato in videoconferenza), prevede la “scarcerazione incondizionata” delelettomalgrado laricevuta nel maggio scorso per aver insabbiato i pagamenti in denaro versati alla pornostar in cambio del suo silenzio. “Questa corte ha stabilito che l’unica sentenza legittima che consente l’emissione di un giudizio disenza invadere la più alta carica del Paese è una scarcerazione incondizionata”, ha affermato Merchan.