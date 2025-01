Ilfattoquotidiano.it - Caso Clostebol, c’è la data dell’udienza sul ricorso Wada contro Sinner: il 16 e 17 aprile a porte chiuse

La Corte Arbitrale dello Sport (Tas) ha comunicato quando discuterà ildoping che riguarda Jannik. Ladelle due udienze è fissata per il 16 e 17. Il Tas è chiamato a pronunciarsi sulpresentato dalla(World Anti-Doping Agency)il tennista numero 1 al mondo, ma anchel’Itia (International Tennis Integrity Agency) e la Itf, la Federazione internazionale del tennis, che hanno scagionatodopo la sua positività al. Le due udienze si terranno a, visto che nessuna parte in causa ha richiesto un’udienza pubblica.Articolo in aggiornamentoL'articolo, c’è lasul: il 16 e 17proviene da Il Fatto Quotidiano.