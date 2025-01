Ilrestodelcarlino.it - Cantiere all’autodromo. Al via i lavori sul muro danneggiato dal Santerno

Al via in questi giorni idi rifacimento delperimetrale dell’Autodromo,in più punti dagli eventi alluvionali di maggio e novembre 2023, quando il paddock 2 dell’Enzo e Dino Ferrari era finito per due volte sott’acqua. L’intervento, pianificato nell’ambito della somma urgenza, prevede la "sostituzione integrale della porzione dipiù gravemente compromessa ed esposta al rischio di crollo, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle strutture circostanti", fanno sapere dal Comune. Le operazioni preliminari sono già in corso. A partire dal 16 gennaio, si procederà all’abbattimento di 19 alberi collocati in prossimità dele che, secondo quanto assicurato ieri dal Municipio, saranno rimpiazzati. "L’intervento è necessario per consentire la realizzazione delle opere previste e per garantire la sicurezza idrogeologica dell’area", spiegano sempre dal Comune.