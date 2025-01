Anteprima24.it - Campi Flegrei, Musumeci: “Fase operativa per case danneggiate”

Tempo di lettura: 2 minuti“Con la registrazione della Corte dei conti e la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, si è finalmente concluso l’iter per avviare ladella riparazione e riqualificazione sismica degli edifici residenziali nei, resi inagibili dalle scosse di terremoto del 20 maggio scorso. Non appena il ministero dell’Economia e finanza assegnerà alla Regione Campania le risorse che abbiamo stanziato quale contributo dello Stato, si potrà passare alla”. Così il ministro per la Protezione civile Nelloin una nota. Il decreto dispone l‘assegnazione alla Regione Campania dei 50 milioni di euro (nel triennio 2024-2026) destinati al ripristino degli immobili privati dichiarati inagibili e localizzati nella ‘zona di intervento’ ricadente nei Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli.