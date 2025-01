Ilrestodelcarlino.it - Camion con merce rubata destinata ai supermercati delle Marche: arrestato 41enne

Forlì, 10 gennaio 2024 – Proveniva da Forlì ilguidato da unmoldavo fermato giovedì dai carabinieri della Compagnia di Forlì e di Senigallia (Ancona). L'uomo è statoper furto aggravato. A bordo del mezzo, bloccato in territorio marchigiano, i militari hanno trovato generi alimentari per un valore di mille euro e destinati a un supermercato dell'anconetano. All’interno del vano porta bancali è stata trovata altraritenuta- per un valore di circa 1.300 euro - ea sua volta a un supermercato di Urbino. La perquisizione si è estesa anche all’abitazione del 40enne dove è stata trovata altrasospetta per altri 5mila euro. L’arresto è stato convalidato venerdì mattina dal Tribunale di Ancona.