Ilgiorno.it - Bonfigli alla procura di Cremona. Bozzoli, Caffaro e la strage : "Volevo risposte a tutti i costi"

Leggi su Ilgiorno.it

E pensare che da ragazzo voleva fare l’analista finanziario. All’indomani della laurea in Giurisprudenza, a Sassari, aveva già scovato un master a Londra. Il padre però lo dissuase, inducendolo a scegliere una delle tre professioni giuridiche canoniche: avvocato, notaio o magistrato. E lui scelse l’ultima e finì a Roma,scuola di magistratura. È iniziata così, 34 anni fa, la carriera di Silvio, fino a ieritore aggiunto a Brescia. Perché da oggi cambia ruolo e città: guiderà infatti ladi. "È l’undicesimo ufficio giudiziario che cambio e l’ottava città in cui mi sposto", calcola seduto in quello che per sei anni è stato il suo ufficio, inondato di luce, di faldoni, di foto dei figli e di ritagli di giornale, al quarto piano del palagiustizia di via Gambara.