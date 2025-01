Pronosticipremium.com - Bologna-Roma, la conferenza di Ranieri LIVE: “Faremo una grandissima partita”

Dopo la vittoria contro la Lazio nel derby dello scorso weekend, lasi prepara ad affrontare ilnella ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. La sfida è in programma al Dall’Ara domenica 12 gennaio alle ore 18:00. Seguidalle 13:30 ladi Claudio.3 minuti fa10 Gennaio 2025 13:47 13:47Sente la responsabilità di essere una figura paterna per l’ambiente?“Mi sento soltanto un allenatore, spero solamente di avere il rispetto. Come ogni umano posso sbagliare, ma i tifosi devono essere convinti che se sbaglio lo faccio per cercare di migliorare la. Credo che voi mi rispettiate perché sono una persona aperta e leale”. 4 minuti fa10 Gennaio 2025 13:47 13:47Sulla decisione di vietare la trasferta ai residenti del Lazio?“Mi dispiace tanto, vediamo cosa possiamo fare per aiutarli.