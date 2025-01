Ilrestodelcarlino.it - Biodigestore, i dubbi dell’amministrazione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alla fine è arrivata anche la scure di Palazzo Manfredi sul progetto di ampliamento e trasformazione deldi Granarolo, proposto da Bys Società agricola impianti, controllata al 100% da Snam. Sono due, spiega l’amministrazione comunale, gli aspetti maggiormente critici del progetto di riconversione e ampliamento presentato. "In primo luogo, la viabilità – spiega l’amministrazione comunale –. L’attuale impianto fu pensato e realizzato anni fa in aperta campagna a servizio dell’economia locale, e con una previsione di traffico di mezzi limitato. Si tratta di un equilibrio che verrebbe alterato dall’aumento dei mezzi pesanti della nuova centrale in transito dal centro abitato, rendendo contestualmente inadeguato il reticolo di strade di campagna, molto strette e di difficile manutenzione, che caratterizzano l’area".