Ben Affleck Britney Spears il duca di Sussex Harry con Meghan e Elisabetta Canalis | il dramma degli incendi in California raccontato dalle celebrità

Un vero e proprio disastro quello di queste ore in, dove glihanno devastato grandissime aree. Travolti interi quartieri ed evacuate migliaia di persone. Persone comuni ma anche persone molto note. Tra i quartieri più colpiti, infatti, c’è Pacific Palisades, residenza di star come Ben, Tom Hanks e Steven Spielberg. A riportare gli ultimi aggiornamenti sono numerose testate straniere, tra cui PageSix e Daily Mail.Si parla, per esempio, di Ben, evacuato dalla sua villa da 20 milioni di dollari. Quindisi è recato in fretta a casa di Jennifer Garner casa per raccogliere la famiglia, che è poi riuscita a mettersi in salvo. Ben e Jennifer hanno tre figli: Violet, Seraphina Rose e Samuel. Non è ancora chiaro se la casa sia sopravvissuta all’o. C’è ancheche, invece, hasui social la sua fuga da Hidden Hills.