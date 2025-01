Agi.it - Autorizzata al suicidio assistito ma dovrà comprare i farmaci. Il caso a Firenze

AGI - Il giudice del Tribunale diha confermato il diniego presentato dalla Azienda USL Toscana Centro in merito alla fornitura deinecessari alla procedura di "", richiesto da una donna toscana di 70 anni, affetta da BPCO (malattia polmonare causata dal restringimento persistente delle vie aeree), che aveva ottenuto dalla stessa azienda sanitaria il via libera per l'accesso alla procedura di aiuto alla morte volontaria, resa legale in Italia dalla sentenza del 2019 sul"Cappato\Dj Fabo". I giudici hanno confermato il diniego, ritenendo che iidonei fossero reperibili privatamente in Italia e che la signora, non essendo in uno stato di indigenza, potesse acquistarli. La donna ha quindi deciso, tramite il suo team legale coordinato dall'avvocata Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni, di presentare appello alla decisione affinché sia ordinata la fornitura di tutti i, alcuni dei quali non reperibili privatamente, già autorizzati dall'azienda sanitaria.