Liberoquotidiano.it - Australia, aumenta il prezzo del tabacco? Boom della cannabis: il "ripiego" tra gli over 50

Leggi su Liberoquotidiano.it

In risposta all'aumento didel, glini hannoto il consumo di. Non tutti, però: soltanto gli50. Il dato, per certi versi sorprendente, emerge da un recente studio pubblicato sul Journal of Population Economics dai ricercatori di The Conversation, i quali hanno evidenziato una relazione complessa tra i prezzi dele il consumo di. Dopo aver analizzato quasi 100mila individui grazie ai dati del National Drug Strategy Household Survey in, la ricerca ha messo in luce come l'utilizzo di queste due sostanze, entrambe molto diffuse, vari in base all'età, con implicazioni politiche e sociali significative. Un cambiamento di paradigma:complementi o sostituti? La connessione tra, definite spesso "sostanze in bundle", ossia che vengono consumate contemporaneamente, dipende da dinamiche economiche di base.