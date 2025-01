Bergamonews.it - Arriva Conegliano, Ashley Evans: “Mente sgombra e fiducia, vogliamo fare punti contro chi ci sta davanti”

Bergamo. Sei paesi diversi, i suoi Stati Uniti, dalla Romania alla Spagna, dalla Francia alla Germania passando per l’Ungheria, prima di realizzare un sogno sbarcando in Italia.è uno deifermi del Volley Bergamo 1991 che vola nelle zone alte della classifica, che si gode il quinto posto, le cinque vittorie consecutive che mancavano da oltre sei anni. Alla palleggiatrice americana classe 1994 è stata affidata la regia e lei facendo tesoro della sua esperienza si è messa a disposizione di un gruppo nel quale tutto è andato a meraviglia, sin dal primo giorno.“Le sensazioni sono state bellissime”, racconta, “il benvenuto che ho ricevuto quando mi sono unita dopo una settimana è stato meraviglioso”. In più ci sono stati buoni consigliti da compagne di nazionali o altre giocatrici statunitensi passate a Bergamo: “Mi hanno raccontato cose incredibili di Bergamo e della sua organizzazione, quindi sapevo che avrei trovato un ambiente davvero accogliente”.