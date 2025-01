Secoloditalia.it - Arresti di massa e confini chiusi con la Colombia. Meloni: “In Venezuela repressione inaccettabile”

«Le notizie che arrivano dalrappresentano un altroatto delladel regime di Maduro, di cui non riconosciamo la proclamata vittoria elettorale. Intendiamo continuare a lavorare per una transizione democratica e pacifica. Le legittime aspirazioni di libertà e democrazia del popolono devono finalmente trovare realizzazione». Così Giorgia, presidente del Consiglio, ha ribadito una posizione netta contro il regime dispotico di Nicolás Maduro. Oggi, giorno dell’insediamento del presidente chavista, ilsi trova avvolto da un clima di tensione ebrutale che scuote il Paese latinoamericano e indigna le cancellerie occidentali.Maduro blinda il Paese: chiuso il confine con laIl governono ha ordinato la chiusura del confine con lafino a lunedì, una mossa descritta come una barriera contro un presunto «complotto internazionale».