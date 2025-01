Bergamonews.it - Antiquariato, arte antica, moderna e contemporanea: 181 espositori alla Fiera di Bergamo

. Si aprediil calendario 2025 delle fiere d’in Italia con(Baf) e Italian Fine Art (Ifa), i due appuntamenti dedicati rispettivamente all’(Padiglione B), e all’e l’alto(Padiglione A), che come da tradizione, aprono anche la nuova agenda fieristica firmata Promoberg.L’avvio venerdì 10 gennaio, con le due manifestazioni che rimarranno aperte infino al 12 gennaio sui 16.000 metri quadrati complessivi dei padiglioni A e B delladicon i relativi foyer, e la galleria centrale. Gli appassionati di Ifa avranno poi a disposizione un’altra settimana per gustarsi le opere della manifestazione, che rimarrà visitabile fino a domenica 19 gennaio.Quella dellarisulta da anni essere una posizione strategica che, come dichiara l’amministratore delegato di Promoberg Davide Lenarduzzi, permette ai visitatori di avere un’esperienza fieristica positiva ancor prima di arrivare in loco, graziefacilità con cui si può raggiungere l’esposizione, posizionata al centro di una delle più importanti macroregioni a livello mondiale e collegata strategicamente sullo scacchiere della mobilità con l’autostrada A4, le stazioni FS e l’aeroporto BGY a pochi chilometri.