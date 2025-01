Anteprima24.it - Angelica perde la vita a 19 anni, lutto a Dugenta: “Un dolore indescrivibile”

Tempo di lettura: 2 minutiAveva rassicurato la madre pochi minuti prima, comunicandole che sarebbe tornata a casa di lì a poco. Un ritorno purtroppo non avvenuto.Izzo, 19enne di, avrebbe compiuto gliil prossimo 20 gennaio ma questa notte ha perso lain un tragico incidente stradale. La ragazza, che stava rientrando dopo una serata trascorsa con gli amici a Sant’Agata de’ Goti, dove ha sede l’istituto superiore frequentato, ha perso il controllo della sua auto. Per cause ancora da accertare, il veicolo è finito in una scarpata, e pernon c’è stato nulla da fare. La notizia ha sconvolto l’intera comunità di, che si è stretta intorno ai genitori, alla sorella e al fratello della giovane, distrutti dal. “Era una ragazza solare, conosciuta da tutti, con tanti sogni e progetti per il futuro che si sono spezzati troppo presto – dice il sindaco Clemente Di Cerbo -.