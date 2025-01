Ilrestodelcarlino.it - Ancona merita molto di più della serie D: "Adesso abbiamo una società solida e seria"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

in scena al Tg regionaleRai, ieri sera, con il socio di maggioranza Stefano Marconi, il presidente onorario Vincenzo Guerini e il vicepresidente Robert Egidi presenti al Dorico all’allenamento di Boccardi e compagni. E naturalmente anche Massimo Gadda, che insieme al mister di allora, Guerini, ha ripercorso rapidamente alcuni momenti storicipromozione in B e in A. Un’occasione per ribadire che la strada intrapresa dallanata la scorsa estate è quella giusta e che la stessa si vuole rafforzare da qui alla prossima estate per affrontare da protagonista il prossimo campionato. Senza disdegnare ogni occasione in quello attuale per arrivare il più in alto possibile. "Mi hanno convinto a tornare la passione che ho per questae per i tifosi e perché l’nonva di fare la fine che stava facendo.