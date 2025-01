Lanazione.it - Amici della Musica, la stagione concertistica riparte col pianista Marc-André Hamelin

Firenze, 10 gennaio 2025 - Dopo la pausa natalizia, ladeglidi Firenze riprende la programmazione sabato 11 gennaio, alle ore 16.00, al TeatroPergola, con il recital di pianoforte di, che proporrà musiche di Mozart (Rondò in la minore, K. 511), Beethoven (Sonata n. 3 in do maggiore, op. 2 n. 3), Medtner (da “3 Morceaux”, op. 31: n. 1, Improvizatsiia (Improvisation); da “Forgotten Melodies”, op. 38: n. 3, Danza Festiva) e Rachmaninov (Etude-Tableau, op. 39 n. 5; Sonata n. 2 in si bemolle minore, op. 36). Definito dal New York Times come “un artista dal virtuosismo quasi sovrumano”,è uno dei pianisti più rinomati al mondo, sia per la sua ineguagliata capacità di fonderelità e virtuosismo nelle grandi opere del repertorio classico, sia per la sua intrepida ricerca di raritàli del repertorio moderno, in concerto e nelle registrazioni.