Ahsoka | Rory McCann sostituirà il compianto Ray Stevenson

è stato scelto per sostituire ilRayper la seconda stagione di Star Wars:.Questa mattina il the Hollywood Reporter ha riferito che Lucasfilm ha scelto di ingaggiare, noto per aver interpretato il Mastino in Game of Thrones, per interpretare l’ex Jedi noto come Baylan Skoll, personaggio interpretato nella prima stagione da Ray, attore scomparso tragicamente nel maggio del 2023. La fonte non ha specificato nessun altro dettaglio riguardo l’inizio delle riprese di2.Star Wars:La Recensione della Prima StagioneStar Wars:Note di ProduzioneLa serie è scritta da Dave Filoni, che ne è produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist è co-produttrice esecutiva.