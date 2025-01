Agricoltura 4.0, accordo Crea-Microsoft per decodificare il Dna delle varietà di grano duro

Leggi su Ildenaro.it

Parte la collaborazione trae il, con il suo Centro di Genomica e Bioinformatica, nell’ambito di “Pangenoma frumento”, un ambizioso progetto di ricerca internazionale, coordinato insieme alle Università di Bologna e di Saskatchewan (Canada) e finanziato, per l’Italia, dal PNRR-progetto AGRITECH. L’obiettivo è quello ditutti i geni di tutte ledipresenti sul pianeta per poter poi sviluppare nuovepiù sostenibili e resilienti mediante l’adozione di soluzioni di intelligenza artificiale e supercalcolo. Infatti, grazie al cloudAzure è possibile mettere in rete decine di ricercatori di tutto il mondo e farli collaborare in tempo reale all’interpretazione dei “big-data” (decine di terabyte) ottenuti da macchine di sequenziamento che, nei diversi laboratori del pianeta, hanno sequenziato decine didie dei suoi antichi antenati.