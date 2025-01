Lanazione.it - Agente ferito, 12 punti di sutura: "E’ora di fermare questo macello"

Quartoaggredito in altrettanti distinti episodi, in appena un mese, nel carcere di vocabolo Sabbione. Il Sappe denuncia "l’ennesimo atto violento commesso da un detenuto". Questa volta un, accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale, ha rimediato 12dialla mano e una prognosi di 15 giorni. "È ora di: non vi sono più le condizioni di lavoro adeguate di sicurezza – tuona il segretario umbro Fabrizio Bonino – Serve un intervento concreto per risolvere i problemi penitenziari". "Tutto è nato - continua – da un litigio tra due detenuti, un nigeriano ed un tunisino, entrambi noti per essersi resi protagonisti di atti violenti nei confronti della polizia penitenziaria ternana e non solo. I due sono arrivati a uno scontro fisico, per futili motivi, ed il poliziotto che si trovava nei pressi è stato colpito alla mano con un oggetto contundente da uno di loro".