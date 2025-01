Ilfogliettone.it - AfD, burocrazia e nucleare: Musk e Weidel prospettano un nuovo corso per la Germania

Nella recente intervista su X (ex Twitter), Elon, il proprietario del social network e prossimo ministro del governo Trump, ha espresso il suo sostegno inequivocabile al partito tedesco di estrema destra, l’Alternative für Deutschland (AfD), in vista delle elezioni politiche tedesche del prossimo 23 febbraio. “La gente vuole il cambiamento. Ecco perché consiglio di votare per l’AfD”, ha dichiaratodurante il dialogo con Alice, la leader del partito.ha affermato che solo con l’AfD lapotrebbe salvarsi, sottolineando che le posizioni del partito non sono scandalose ma piuttosto rappresentano il “buon senso”. La conversazione online traha toccato anche temi come latedesca, conche ha chiesto ironicamente aquanto tempo ci vuole per registrare una società in