Biccy.it - Aereo contro tre gieffini: le diverse reazioni dei concorrenti

Leggi su Biccy.it

Non soltanto messaggi d’affetto per i propripreferiti, ogni tanto sulla casa del Grande Fratello volano anche avvertimenti e frecciatinedeied è successo anche stamani. Unpagato dai fan degli “Helevier” (la ship tra Javier ed Helena) li ha avvertiti che non si devono fidare di tre loro coinquilini: “Helena stai con Javier. Non vi fidate di Z, Alf e C. Noi vediamo tutto“.Untre, ledei.La prima a leggere il messaggio è stata Shaila Gatta, che ha gridato: “Oddio ma c’è scritto che non si devono fidare di Z, Alfonso e C. E poi che vedono tutto. Zeudi, Alfonso e C chi è? Ah è Chiara. Ok, ma pure io voglio capire queste cose, voglio sapere di chi non mi devo fidare, mandatemi unragazzi. Questo è tosto“.Luca Calvani sollevato ha ammesso: “Per fortuna non ci sono, grazie al cielo.