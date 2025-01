Adelaide International Bolelli-Vavassori conquistano la finale | è la numero otto in coppia in ATP

Leggi su Ilfaroonline.it

, 10 gennaio 2025 – Si apre il 2025 del tennis italiano e arriva subito una bellaper i tennisti tricolori. All', torneo 250 di ATP, Simonee Andreail match per il titolo e proseguono la striscia positiva in carriera.Gli Azzurri hanno battuto, per 4-6 7-6(3) 10-8, il salvadoregno Marecelo Arevalo e il croato Mate Pavic, numeri 1 del ranking di specialità (doppio).La partita ottenuta è l'ottavain carriera in ATP per i campioni azzurri. Giocheranno, per il quarto trofeo in, con i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puez, seconde teste di serie e vincitori degli ultimi ATP Finals di Torino.Foto supertennis.tv