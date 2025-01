Tpi.it - Abedini: “Sollevato per la liberazione di Cecilia Sala”. L’avvocato: “Nessun collegamento tra i due casi”

L’ingegnere iraniano MohammadNajafabadi, arrestato il 16 dicembre scorso a Malpensa per una richiesta di estradizione degli Stati Uniti e attualmente detenuto nel carcere milanese di Opera, si è detto “per ladi”, anche se secondo il suo legale, Alfredo De Francesco, “non c’è alcuntra i due”.“Ha saputo delladi, è rimasto soddisfatto da questo punto vista, preoccupato della sua situazione, madi non essere più collegato direttamente alle sue condizioni”, ha detto oggiDe Francesco, dopo un colloquio in carcere con il suo assistito. “Mi ha fatto capire che per queste sofferenze dinon potrà più essere ritenuto responsabile”.“Se qualcuno poteva pensare che ci fosse un, oggi non si può più pensare”, ha dettodell’ingegnere iraniano, smentendo che ladella giornalista sia collegata al caso di MohammadNajafabadi.