Abbiategames al Castello Visconteo: due giorni di giochi e puro divertimento

Abbiategrasso (Milano) – Sabato 11 gennaio, aldi Abbiategrasso, in Piazza, si aprirà la seconda edizione della manifestazione ludica. Organizzata dalla Consulta Giovani del Comune, in collaborazione con i negozi locali Gamerland Abbiategrasso e Black Lotus e rivolta ad appassionati dida tavolo, neofiti e curiosi, la kermesse, a ingresso gratuito, terminerà domenica 12 gennaio. Sabato, dalle 10 alle 22, e domenica dalle 10 alle 19 saranno propostidi ogni tipo e tutte le età. L’evento coinvolgerà gli spazi coperti del. I Sotterranei, la Sala Consiliare e la Biblioteca civica. In particolare, sabato 11, tra le varie iniziative, si svolgeranno il torneo e dimostrazioni di Magic e una dimostrazione di One Piece, mentre l'editore locale Grumpy Bear presenterà i suoidi ruolo.