Universalmovies.it - 28 Anni Dopo | Cillian Murphy sarà nel film?

ha contribuito alla nascita di un cult di genere come 28 Giorni, maanche nel sequel 28una serie di speculazioni, ed una svista colossale all’interno del primo trailer di 28, è arrivata la conferma “ufficiale” cheNON fa parte del cast. Ad offrire questo inatteso aggiornamento è stato il produttore Andrew MacDonald attraverso una recente intervista riportata in rete da Deadline.Il produttore ha infatti svelato che il premio Oscar ha da subito espresso l’interesse per un suo coinvolgimento nel progetto, ma che per il momento la collaborazione è riferita esclusivamente a livello produttivo. Allo stesso modo, però, MacDonald ha affermato chepotrebbe far parte del cast dei due successivi sequel, il primo dei quali è già in fase di produzione: Ecco le sue parole: “Non è nel primo, ma spero che ciun po’ di Jim personaggio diin 28 Giornida qualche parte lungo la strada.