Lanazione.it - Villafranca contro il 5G. Parere negativo al Suap

Leggi su Lanazione.it

Il Comune conferma il suo ‘no’ all’antenna 5G di Filetto. Ieriha presentato all’Unione dei Comuni, in particolare all’ufficio, il proprio, motivato nei termini previsti dal provvedimento di sospensione. Un, che si spera possa influenzare la decisone definitiva, che dovrebbe arrivare tra una decina di giorni, sempre dall’ente comprensoriale. Da alcuni mesi la Lunigiana è nel mirino di una grande azienda milanese che sta cercando luoghi in cui installare antenne 5G. Filetto, Leugio di Bagnone, Fosdinovo, Pallerone di Aulla sono alcuni dei posti scelti dell’azienda. I cittadini si sono mobilitati quasi subito con manifestazioni, incontri, raccolte di firme. Tanti i motivi del no, come l’impattosulla salute, il danneggiamento ambientale e le conseguenze sul turismo, il deprezzamento degli immobili e dei terreni che la presenza dell’antenna 5G può indurre.