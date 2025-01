Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2025 ore 15:30

DEL 9 GENNAIO ORE 15.20 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SEGNALIAMO L’INCIDENTE SU VIA DI PRATICA ALL’ALTEZZA DI CASTELNO CON CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONICI SPOSTIAMO SU VIA NETTUNENSE DOVE SONO PRESENTI CODE PER LAVORI TRA CAMPOLEONE E MONTE GIOVE IN ENTRAMBE LE DIREZIONISEMPRE PER LAVORI CODE ANCHE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI GENZANO DIIN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.SULLE RESTANTI STRADE E AUTOSTRADE DELLA, LA CIRCONE SI PRESENTA AL MOMENTO SCORREVOLEPER IL TRASPORTO FERROVIARIOPROSEGUONO I LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELLE STAZIONI DITIBURTINA,CASILINA E SULLA LINEA-PISA.ALCUNI TRENI REGIONALI E ALTA VELOCITA’ POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI O CANCELNI O AUMENTO DEI TEMPI DI PERCORRENZA.