Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2025 ore 10 | 30

9 GENNAIO ORE 10.20 ERICA TERENZIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLESULLA STATALE DEI MONTI LEPINI PROSEGUONO FINO A DOMANI I LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE E POTATURA DEL VERDE TRA IL KM 45+000 E 50+100. CI TROVIAMO TRA BORGO SAN MICHELE E BORGO FAITIATTIVO, IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CON SENSO UNICO ALTERNATO IN FASCIA ORARIA 08.30-17. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.CI SPOSTIAMO A FROSINONEDA OGGI E FINO A CESSATE ESIGENZE ATTIVE MODIFICHE ALLASU VIA MARITTIMA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA.DIVIETO SI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 274 E L’INTERSEZIONE CON VIA PIAVE.INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIOPROSEGUONO I LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELLE STAZIONI DITIBURTINA,CASILINA E SULLA LINEA-PISA.