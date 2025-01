Ilrestodelcarlino.it - "Vi invito alla mia casa dell’arte"

Non una semplice galleria d’arte, ma un vero e proprio "laboratorio di idee", impreziosito da una sorta di ‘grotta’ pronta a trasformarsi in originale spazio espositivo. Il nome è MAP120 Magazzini Artistici Pennazzi, in via Matteotti 17 ad Ancona, e l’artefice del progetto è Monica Pennazzi, artista che vanta mostre e residenze in Italia e all’estero, ma che torna sempre nella sua amatissima città. La nuova iniziativa, in collaborazione con il progetto culturale Ossigeno, dà appuntamento per sabato 25 (ore 18), quando saranno inaugurate due instzioni site-specific dal titolo "Phainestai", a cura di Michela Becchis. Protagonisti sono il napoletano Alberto Timossi e il romano Pino Genovese. "Con Timossi avevo lavorato quando il mio studio era in via Isonzo, dove esponemmo due instzioni, una mia e una sua – ricorda Pennazzi – E’ un artista che usa spesso tubi e Pvc.