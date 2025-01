Glieroidelcalcio.com - Una maglia, una storia … l’Udinese 1983-84 da trasferta

Leggi su Glieroidelcalcio.com

Ladel-84Seconda tappa del trittico di maglie del Friuli Venezia-Giulia. Questa settimana ancora unadel: questa volta si tratta di unadaappartenente alla stagione/84.Le caratteristiche dellaSi tratta di un bellissimo modello blu in lanetta leggera, con lo sponsor commerciale “Agfacolor” ricamato. Lareca anche lo stemma della Americanino, il produttore della, in bianco e lo stemma sociale con la Z della Zanussi, società di elettrodomestici all’epoca presieduta, come il club friulano, da Lamberto Mazza, anche queste ricamate sulla. Il colletto e i bordi manica sono bianchi con una striscia nera per richiamare i colori del club. Il numero 15 sul retro è bianco ed in stoffa.Lain campo: Pancheri durante una fase del matchQuesto modello fu utilizzato con queste caratteristiche esclusivamente per la partita New York Cosmos-Udinese, valida per la finale della Transatlantic Cup, edizione del 1984, finita 4-1 per la squadra americana che si aggiudicò il trofeo.