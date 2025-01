Movieplayer.it - Un passo dal cielo 8, Giusy Buscemi, Marco Rossetti e Raz Degan: “La natura vincerà sempre”

Leggi su Movieplayer.it

I tre attori raccontano l'ottava stagione della serie ambientata sulle Dolomiti. Un capitolo che pone l'accento sul tema ecologico e sui cambiamenti climatici. Dal 9 gennaio su Rai Uno in prima serata. Si torna sulle montagne di San Vito di Candore, nel cuore delle Dolomiti bellunesi, per Undal8. L'ottava stagione della fortunata fiction ideata da Salvatore Basile e targata Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction dal 9 gennaio in prima tv su Rai Uno. Alla regia dei sei episodi Alexis Sweet e Laszlo Barbo per un capitolo che pone l'accento - ancor di più rispetto al passato - sul tema ecologico e sui cambiamenti climatici. Undal8: video intervista ae RazLo fa anche grazie all'entrata in scena .