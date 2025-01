Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 09-01-2025 ore 16:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno la liberazione di Cecilia sala Riccardo starlink la libertà di stampa l’immigrazione le esternazioni di Trump sul Canada Groenlandia e canale di Panama sono alcuni dei temi toccati nel corso dell’incontro con la stampa oggi è l’aula dei gruppi parlamentari alla camera quella Presidente del Consiglio Giorgia Meloni organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti dell’associazione stampa parlamentare un appuntamento ormai tradizionale per fare il punto sulla anno appena trascorso affrontare i temi di attualità e sondare un’iniziativa futuri gli obiettivi del governo 170 e giornalisti accreditati meloni sui Cettina sala ha confermato la triangolazione con Stati Uniti ed Iran a su starlink di elon musk ha detto siamo in fase istruttoria intanto Cecilia sala su X ha scritto Non ho mai pensato in questi 21 giorni che sarei stata a casa Oggi verrà trasmessa nel procura aun’informativa con Viber frizione della giornalista sentita ieri dai carabinieri del Ros Per alcune ore all’aeroporto di Ciampino dopo ritorno dall’iran quando l’incartamento se la disposizione di fiamme di Piazzale Clodio si valuterà un eventuale apertura di un fascicolo d’indagine in base a quanto contenuto nella informativa Ora andiamo a Los Angeles dopo 24 ore non danno ancora tregua gli incendi in 7 ore i roghi sono raddoppiati passando da 3 A 6 16 sviluppato nella zona di Hollywood Boulevard dell’intero quartiere che rappresenta il cuore cinematografiche americane sativa quato l’ennesimo al quale si aggiunge anche la ricarica di brand food vicino a Dove risiede la vicepresidente kamala Harris Joe biden ha deciso di annullare la visita previsto in Italia la Casa Bianca ha annunciato che il presidente uscente resterà Washington per coordinare la risposta di emergenza intanto ha dichiarato lo stato di disastro in California il pentagono sta inviando un menù di risorse nello stato tra cui una di elicotteri di quartieri militari i morti sono almeno 550 mila le persone evacuate un milione e mezzo di cittadini sono senza energia elettrica possiamo inserire incontri oggi tra gruppi sostenuti dalla Turchia supportati da te guidati Dai curdi sono morte 37 persone nella regione settentrionale ha fermato l’osservatorio Siriano per i diritti umani con sede in Gran Bretagna feroci battaglie nelle campagne nelleore dalle forze democratiche siriane guidate da accordi le fazioni dell’esercito Nazionale sostenute dalla Turchia con copertura aerea ha segnalato la u n g chiusura la cronaca il comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hai seguito 20 provvedimenti di prevenzione patrimoniali dell’amministrazione giudiziaria del controllo nei confronti di altrettante imprese a rischio di infiltrazione della Ndrangheta operanti nella provincia Reggina le imprese il volume d’affari complessivo si aggira intorno ai 10 milioni sono attive in diversi settori economici della gestione di stabilimenti balneari e la commercializzazione di prodotti alimentari dalla ristorazione Accettura alberghiero dalle costruzioni la raccolta dei rifiuti era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le muse e tornano alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa