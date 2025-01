Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 09-01-2025 ore 11:10

dailynews radiogiornale ritrovati in ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio incendio a Los Angeles almeno 5 morti da console generale nessun italiano tra i feriti non riusciamo a contenere gli incendi parlano dei supporti mentre arrivano le drammatiche immagini pubblicate da James Woods Paris Hilton Entrambi hanno casa rinviato l’annuncio delle nomination agli Oscar il presidente biden Annulla il viaggio in Italia Cecilia sarà il suo primo posto per rilascio non pensavo che sarei stata a casa Oggi la giornalista era detenuta in Iran dal 19 dicembre è stata una partita a scacchi affollati ha detto il papà ad Atene aeroporto meloni e tajani l’abbraccio con la famiglia un gioco di squadra e commento di Giorgia Meloni Groenlandia Padova pronti usare la forza di Trump e Mostra la mappa con stati il Tycoon dopo il primo discorso del presidente eletto posta sul social Truth una cabina si posiziona la bandiera a stelle e strisce anche sul paese confinante iscrive o Canada rami parla il padre con un cane terra si sarebbero Fermati Ma ho fiducia nella giustizia le immagini Sono al vaglio della procura sui partiti che hanno portato alla morte del pene lo scorso XXIV Novembre l’ipotesi di omicidio con dolo eventuale nel caso da contestare ad uno o più Carabinieri nello sport sci slalom maschile di Madonna di Campiglio vince il bulgaro Alberto po’ sulla pista di Madonna di Campiglio il bulgaro precede di 44 centesimi in Svizzera loic meillard e di 46 croato prossimo appuntamento per gli uomini sabato con lo slalom speciale domenica con il gigante ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto a 230 più tardi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa