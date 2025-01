Nuovouniverso.com - UFO Tra le Fiamme in California: Fenomeno Sconvolgente in Diretta TV

Un avvistamento straordinario tra leGli spettatori di una trasmissione insull’incendio di Palisades, in, si sono trovati di fronte a un evento inatteso. Nel bel mezzo della devastazione causata dalle, un oggetto volante non identificato (UFO) ha attraversato lo scenario, catturando l’attenzione di migliaia di persone. Questo avvistamento ha scatenato un acceso dibattito, sollevando dubbi e teorie su ciò che è stato realmente osservato.Caratteristiche dell’UFO: cosa abbiamo visto?Durante ladi una nota emittente televisiva, l’oggetto misterioso è apparso come una sfera luminosa che si muoveva a velocità costante sopra il perimetro dell’incendio. I dettagli emersi dai video sono sorprendenti:Forma: Sferica e apparentemente liscia, senza ali né eliche visibili.