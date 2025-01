Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-01-2025 ore 15:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità domani mattina sciopero nazionale di 4 ore del trasporto pubblico in città e regione possibili disagi dalle 830 alle 12:30 sulla rete Atac bus periferici e la rete Cotral di Nettuno a chiusura in Viale Rossini dopo l’annullamento di una visita istituzionale regolare trasporto pubblico ad eccezione della linea 2 tram che per la sola giornata di oggi viaggia su bus alla Balduina è stata riaperta la viabilità via Marziale circolazione regolare novità per la linea di bus 307 è stata istituita una sezione scolastica della linea tra la fermata Metro C di Borghesiana è l’Istituto scolastico Pertini Falcone di via Lentini 78 In collaborazione con Luce Verde infomobilità