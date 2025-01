Scuolalink.it - TFA Sostegno 2025: si aspetta il bando X Ciclo, ecco gli argomenti per superare la preselettiva

Leggi su Scuolalink.it

Il TFA, Xdi percorsi per la specializzazione sul, prenderà il via in primavera. L’annuncio è stato confermato dal ministro Valditara, mentre l’iter prevede il decreto attuativo e le prime prove d’accesso.cosarsi, come prepararsi e i dettagli sulle modalità di superamento della prova. A breve la pubblicazione del Decreto TFA: come saranno strutturate le prove Il decreto ministeriale atteso nelle prossime settimane definirà le modalità d’accesso ai nuovi corsi TFA, probabilmente in continuità con le regole dei cicli precedenti. Gli aspiranti docenti didovrannotre fasi principali: Prova; Prova scritta o pratica; Prova orale. La provaconsisterà in un test di 60 quesiti a risposta multipla, con cinque opzioni di cui una sola corretta.