Tennistavolo. Lorenzo Blasi secondo all’Open di Sermide

Buoni risultati, per la Giara Assicurazioni, nei tornei didisputati nello scorso fine settimana. A, nell’Open interregionale over 1500 (sessanta iscritti),(nella foto) ha conquistato ilposto dopo un bellissimo percorso che lo ha visto superare il girone iniziale per poi inanellare ben cinque successi consecutivi nel tabellone a eliminazione diretta, prima di cedere nettamente in finale, sia per la stanchezza sia per l’ostico gioco dell’avversario, al romagnolo Ragazzini (Everping Cesenatico). Di rilievo, per il diciottenne ferrarese, le quattro vittorie al quinto set ottenute nella fase decisiva del torneo, prima contro i lombardi Farinato e Marizzoni e poi, in rapida successione e in rimonta, sulla testa di serie n. 5 Scaglioni (TT) e, in semifinale, sulla testa di serie n.