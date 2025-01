Tennis – Sinner per il bis a Melbourne Djokovic e Alcaraz primi rivali Jannik ancora campione agli Australian Open a 200 su Sisal it

Liberoquotidiano.it - Tennis – Sinner per il bis a Melbourne, Djokovic e Alcaraz primi rivali Jannik ancora campione agli Australian Open a 2,00 su Sisal.it

- Roma, 09 gennaio 2025 –La stagione del granderiparte, come sempre, dadove, da domenica, prende il via l', primo Slam dell'anno. L'uomo da battere sarà, numero 1 del ranking ATP ein carica del torneo. L'azzurro, reduce da un'annata clamorosa, va a caccia del terzo Major in carriera, dopoe USdello scorso anno, e lo fa da grande favorito: gli espertivedono il trionfo dia 2,00. L'esordio dell'italiano sarà contro Nicolas Jarry.Alle spalle dic'è il grande rivale Carlos, trionfatore al Roland Garros e Wimbledon 2024, e pronto a diventare il secondota spagnolo, dopo Rafa Nadal, a vincere gli. Carlitos ha come miglior risultato in carriera i quarti di finale della passata stagione quando venne sconfitto, in quattro set, da Alexander Zverev.