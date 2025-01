Lapresse.it - Tennis, Djokovic: “Non penso al ritiro, Nadal il più intimidatorio”

Leggi su Lapresse.it

Novakè il protagonista della nuova cover story del numero di febbraio di GQ Italia. Intervistato da Daniel Riley, direttore dello sviluppo globale dei contenuti di GQ, il campione diha raccontato aneddoti sulla sua carriera, sulla sua famiglia, sul suo interesse per la politica e altro ancora. Il? Non cipiù al come che al quando. Sul quando, non ciancora così intensamente. Come. come vorrei chiudere? Immagino che se dovessi iniziare a perdere troppe volte, ad avvertire un divario sempre maggiore con gli avversari e ad avere più difficoltà a superare i veri ostacoli nei tornei di Slam, allora probabilmente la farei finita. Al momento, però, sto bene e continuo ad andare avanti”, ha detto Nole che ha parlato di nuovo della vicenda del 2022, in occasione degli Australian Open, che lo ha visto trattenuto ed espulso a Melbourne: “Si trattava di una questione politica.