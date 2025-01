.com - Tecnologie che cambiano la comunicazione globale: le innovazioni di Vasco al CES 2025

Electronics, leader nel mercato dei traduttori elettronici, ha presentato anche quest’anno le suealla più grande fiera tecnologica internazionale, il CES. I nuovi prodotti di quest’anno si concentrano suche non solo migliorano il processo di traduzione, ma rendono anche le conversazioni più naturali. La caratteristica più rilevante per i partecipanti è stata la funzione di clonazione vocale (My Voice), che consente al dispositivo di tradurre e conversare con la voce di chi parla.“Al centro della nostra attività c’è la missione di abbattere le barriere linguistiche e la necessità di innovazione. I prodotti e le soluzioni che presentiamo al CESriflettono entrambi questi valori. Nell’ultimo anno abbiamo lavorato intensamente a un prodotto che garantirà la massima naturalezza e fluidità nelle conversazioni tradotte, consentendo agli utenti di comunicare liberamente in un mondo multiculturale e globalizzato”, afferma Maciej Góralski, CEO diElectronics.