Teatro Eidos, domenica al 'De La Salle' in scena 'Il bambino e la formica'

Tempo di lettura: 2 minutiDopo la pausa festiva, riprende la programmazione della ventunesima edizione de “Il paese dei sogni”, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento. Il secondo appuntamento è, infatti, per12 gennaio 2025 alle ore 17,00 presso ilDe La Salle, con lo spettacolo della Compagnia Fontemaggiore di Perugia “ILE LA FORMICA”, di Massimiliano Burini e Albert Montalto per la regia di Massimiliano Burini, con Giulia Zeetti e Andrea Volpi, con le musiche di Gianfranco De Franco. Dalle note di regia: Ayo è unche non ha mai visto il sole, infatti lavora nel “Formicaio”, una miniera del Congo. Un giorno durante il lavoro una frana improvvisa lo blocca sotto terra.