Anteprima24.it - Taurano, fiamme ad un’auto: si segue la pista dolosa

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoAuto in(AV): indagano i CarabinieriSono in corso indagini da parte dei Carabinieri per l’incendio divampato questa notte a.Lehanno completamente distrutto una Fiat Punto parcheggiata in via Cluenzio.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo, sulla natura del quale al momento non si esclude alcuna ipotesi.L'articoload: silaproviene da Anteprima24.it.