SpaceX-Italia | dipendenza o sovranità?

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 9 gennaio 2024 –non è più solo un’azienda privata che lancia razzi nello spazio. È diventata un attore strategico, capace di influenzare i governi e ridefinire le regole delle comunicazioni militari e civili. Con il suo sistema di satelliti Starlink, Elon Musk non fornisce semplicemente connessioni internet: offre a interi Stati un’infrastruttura cruciale, che può diventare un’arma geopolitica. Ecco perché le trattative tra Palazzo Chigi estanno sollevando preoccupazioni: affidarsi a un sistema privato per garantire comunicazioni sicure significa accettare unapericolosa. Se il tuo governo o il tuo esercito dipendono da un’infrastruttura privata per comunicare, chi detiene davvero il controllo?Progetti economici e innovazione: Elon Musk guarda all’: l’intervento di MeloniDurante la conferenza stampa odierna, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato il tema delle trattative tra il governono eper l’utilizzo del sistema Starlink nelle comunicazioni governative e militari.