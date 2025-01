Sci alpino Cdm Sankt Anton 2025 | Brignone la più veloce nella prima prova Goggia 3

Leggi su Sportface.it

Buone indicazioni per le azzurre dallacronometratatappa di Coppa del mondo femminile di sci, dove nel weekend si disputerannouna discesa femminile e poi un Super G. Sulla neve austriaca, Federicafirma il miglior tempo della sessione in 1:27.09 dopo essere stata la piùin tutti gli intertempi. Il vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami è ampio, pari a +1.31, mentre a completare il podio virtuale della sessione è Sofiaa +1.47. Giù dal podio l’altra elvetica, Malorie Blanc (+1.56) e la ceca Ester Ledecka (+1.67).Ottimaanche per Laura Pirovano, che termina in settima posizione a +2.15, mentre Nadia Delago e Sara Thaler sono appena fuori dalla top-20. Decimo posto a +2.55 la statunitense Lindsey Vonn, scesa con il pettorale numero 32, mentre Michelle Gisin, che ha inaugurato la, ha chiuso diciannovesima (+3.