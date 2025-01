Santa Severa, 60enne di Ostia si perde nel bosco mentre è a caccia

Leggi su Ilfaroonline.it

Marinella, 9 gennaio 2025 – Momenti di apprensione nei pressi della strada provinciale che collegae Tolfa: un uomo di circa 60 anni si è persoera anel. La richiesta d’aiuto è arrivata ai Vigili del fuoco alle ore 12. Il 6oenne, residente a, si era addentrato nella macchia mediterranea insieme al suo cane, ma scesa la nebbia non è più riuscito a ritrovare la strada per raggiungere il suo veicolo.Le ricercheAd intervenire dopo la chiamata d’aiuto sono stati gli uomini della Bonifazi con l’equipaggio della 17A che, dotati di una jeep 4×4 hanno cominciato a battere la zona con l’ausilio dei Gps e adottando tecniche di topografia applicata al soccorso. Dopo aver percorso circa più di 2 km a piedi, sono riusciti a raggiungere l’uomo, riportato in zona sicura e affidandolo alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul posto.