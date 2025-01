Ilgiorno.it - Salt Bae apre un ristorante a Milano? L’annuncio sui social

9 gennaio 2025 – Dopo il primo falso allarme, risalente al 2023, si può riaccendere la Bae mania a Milano. In un reel pubblicato sul suo profilo Instagram l'ex macellaio turco Nusret Gökçe ha in qualche modo annunciato la sua intenzione a portare uno dei suoi ristoranti anche a Milano. I locali targati Bae sono noti per i tagli pregiati di carne utilizzati ma anche per i prezzi da capogiro dei piatti in carta. C'è, poi, il gesto "signature" del titolare (o di chi lo sostituisce, visto che non può avere il dono dell'ubiquità) di versare il sale sulla carne, facendolo scivolare sul gomito. Un "trick" che gli ha attirato addosso ironie in serie, ma anche milioni di visualizzazioni sui social. E proprio dai social è arrivata la news – vera? – di un'apertura milanese per Bae.