Lapresse.it - Roma, 27 arresti per droga: tra i clienti medici, avvocati e influencer

Ci sono anche alcunidi due importanti ospedali ditra idei 27 narcotrafficanti arrestati questa mattina all’alba adai finanzieri Comando provinciale con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (Scico), nel quartiere del Laurentino 38.Consegne dianche in ospedaleGli investigatori hanno documentato durante i riscontri centinaia di cessioni di cocaina. Alcune consegne divenivano effettuate anche in ospedale. Secondo quanto apprende LaPresse un anestesista molto conosciuto avrebbe acquistato, come documentato dai finanzieri, cocaina in diverse occasioni recandosi personalmente presso l’abitazione dei pusher al Laurentino. Tra le habitué della piazza di spaccio del Laurentino anche un’avvocatessa e un’.Le persone finite in manette sono accusate di associazione a delinquere finalizzata all’acquisto, trasporto, consegna, detenzione, vendita, cessione e distribuzione illecita di sostanze stupefacenti.