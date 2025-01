Tarantinitime.it - Riqualificazione del quartiere Tamburi, proseguono i lavori

Tarantini Time QuotidianoUn progetto che ha come obiettivo contribuire alla realizzazione di una nuova natura urbana creando le premesse per una più incisiva mitigazione dell’inquinamento dell’aria e per spianare la strada verso quella sostenibilità ambientale che rappresenta una delle priorità dell’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci. Si tratta di quello che lo scorso maggio è stato avviato nel”, nella zona a ridosso del cimitero “San Brunone”, nell’ambito del più articolato piano che, denominato “Green belt”, è finalizzato allae alla valorizzazione paesaggistica ed ambientale dei siti periferici cittadini. Da alcuni mesi, quella che era un’area arida, utilizzata anche come discarica a cielo aperto, caratterizzata dalla presenza di arbusti secchi e di vegetazione spontanea è diventata un cantiere, lo stesso grazie al quale l’intera zona assumerà un nuovo aspetto con un parco ricco di alberi e con spazi funzionali e moderni a disposizione della collettività.